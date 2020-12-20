إصابة رئيس بعثة الأهلي إلى النيجر بـ كورونا قبل السفر بساعات.. وتكليف عبد الحفيظ بالمهمة

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 10:56

كتب : FilGoal

محمد الدماطي

كشف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي، ورئيس بعثته التي ستتجه إلى النيجر خلال الساعات المقبلة، عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال الدماطي عبر حسابه على فيسبوك: "أجريت مسحة خارج النادي اليوم وللأسف إيجابي كورونا. دعواتكم والحمد لله على كل شيء".

وكان من المفترض أن يرأس الدماطي بعثة الأهلي المتجهة للنيجر بطائرة خاصة لمواجهة بطلها سونيديب في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

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وبالتالي، أعلن الأهلي تكليف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق.

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وبالتالي، ستسافر البعثة دون الدماطي، ليضاف اسمه بجوار المدرب بيتسو موسيماني الذي لن يسافر بسبب إصابته بكورونا كذلك.

ويبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي ضد سونيديب النيجري يوم الأربعاء المقبل.

الأهلي محمد الدماطي في إفريقيا
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