الأهلي يعلن إيجابية عينة أفشة والسولية وربيعة بالإضافة إلى موسيماني

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 11:41

كتب : حسام نور الدين

أفشة - الأهلي - المقاصة

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن 3 عينات إيجابية بفيروس كورونا بين صفوف الفريق.

وذكر عبد الحفيظ أن عينة محمد مجدي "أفشة"، وعمرو السولية، ورامي ربيعة قد جاءت إيجابية.

كما أوضح أن المدير الفني بيتسو موسيماني لا تزال عينته إيجابية حتى اللحظة بعد أن أصيب بفيروس كورونا في وقتٍ سابق.

وبالتالي يغيب الرباعي عن رحلة الأهلي إلى النيجر لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي إلى النيجر اليوم الأحد في طائرة خاصة لخوض ذهاب دور الـ 32 من دوري الأبطال.

وكان موسيماني قد غاب عن مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري المصري أمام غزل المحلة لإصابته بفيروس كورونا.

فيما أصيب السولية خلال الإحماء أمام غزل المحلة وخرج من تشكيل المباراة وعوضه حمدي فتحي.

الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا في الدوري
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