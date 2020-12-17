خبر في الجول – ترشيح اسم مصطفى فهمي لرئاسة اللجنة الجديدة لإدارة اتحاد الكرة

ترشح اسم مصطفى مراد فهمي السكرتير الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لرئاسة اللجنة الجديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وعلم FilGoal.com بأن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المجلس التنفيذي لـ فيفا، رشح اسم مصطفى مراد فهمي لرئاسة اللجنة الجديدة لإدارة اتحاد الكرة.

وجاء ترشيح أبو ريدة لاسم مصطفى مراد فهمي، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم المُنعقد حاليا في البحرين بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أخطر اتحاد الكرة بانتهاء مدة اللجنة الحالية لإدارة اتحاد الكرة يوم 31 يناير الجاري، على أن يتم تعيين لجنة جديدة مكونة من ثلاثة أسماء جدد لاستكمال مهام اللجنة.

كان مصدر من اللجنة الخماسية قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق، بأن فيفا أخطرهم بـ إعادة تشكيل اللجنة الموكلة بإدارة اتحاد الكرة واستبعاد كافة الأسماء الحالية. (طالع التفاصيل)

وأعلن فيفا في بيان سابق، مد فترة عمل اللجنة المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل، وذلك مطلع شهر ديسمبر الجاري.(طالع التفاصيل)

وكان مقررا أن ينتهي عمل اللجنة في 30 نوفمبر 2020، ليمد فيفا فترة عملها، مع تقليص عدد أعضائها من 5 إلى 3 أفراد.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الثنائي الراحل هما محمد فضل وأحمد عبد الله.(طالع التفاصيل)