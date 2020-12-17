مصدر في اللجنة الأولمبية لـ في الجول: فيفا أخطرنا بقرار إعادة تشكيل اللجنة الخماسية بعناصر جديدة

قال مصدر في اللجنة الأولمبية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أخطرها باتخاذ قرار رسمي بإعادة تشكيل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري مرة أخرى، وسيتم استبعاد كافة العناصر الموجودة حاليا. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "تم إخطارنا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه تم اتخاذ قرار رسمي بإعادة تشكيل اللجنة الخماسية مرة أخرى، وسيتم استبعاد كافة الموجودين وإعادة تشكيلهم بأسماء جديدة تماما خلال ساعات".

وواصل "اللجنة كانت قد انتهت من كافة المهام الخاصة بها، واللجنة الجديدة ستكون مهمتها إجراء الانتخابات خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تعيين اللجنة".

وأعلن فيفا في بيان مد فترة عمل اللجنة المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل، وذلك مطلع شهر ديسمبر الجاري. (طالع التفاصيل)

وكان مقررا أن ينتهي عمل اللجنة في 30 نوفمبر 2020، ليمد فيفا فترة عملها، مع تقليص عدد أعضائها من 5 إلى 3 أفراد.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الثنائي الراحل هما محمد فضل وأحمد عبد الله. (طالع التفاصيل)