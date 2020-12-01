مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فضل وأحمد عبد الله رحلا بعد قرار فيفا.. مهمتهما تمت

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مد فترة عمل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لنهاية يناير المقبل مع تقليص عدد أعضائها إلى ثلاثة.

فمن رحل عن الجبلاية؟

أجاب مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "محمد فضل وأحمد عبد الله هما الراحلان عن اللجنة".

وأوضح "فضل وأحمد عبد الله أتما مهمتها بنجاح وكانت آخر مسؤولية لهما هي نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي".

وواصل "اللجنة الخماسية جاءت وطُلب منها ثلاثة أشياء تتمثل في عمل لائحة جديدة وتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية لـ134 وإقامة الانتخابات".

وأتم المصدر حديثه "اللجنة الخماسية أتمت عملها بنجاح في أول بندين ويتبقى فقط الانتخابات، لذا تم تقليص عدد أعضائها لإدارة الانتخابات فقط".