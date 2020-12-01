فيفا يمد فترة عمل لجنة اتحاد الكرة حتى نهاية يناير ويقلص أعضائها إلى 3

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مد فترة عمل اللجنة المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى 31 يناير المقبل.

وكان مقررا أن ينتهي عمل اللجنة في 30 نوفمبر 2020، ليمد فيفا فترة عملها، مع تقليص عدد أعضائها من 5 إلى 3 أفراد.

وذكر بيان فيفا أن القرار تم اتخاذه للسماح للجنة بإنهاء التكليفات المنوطة بها.

وكانت اللجنة قد تشكلت العام الماضي في أعقاب استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وضمت اللجنة: عمرو الجنايني كرئيس لها، وجمال محمد علي كنائب، ومحمد فضل، وسحر عبد الحق، وأحمد عبد الله.

ولم يسم فيفا في بيانه الأفراد الثلاثة الذين ستضمهم اللجنة في الشهرين المقبلين.

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