كما انفرد في الجول - فيفا يٌعلن استبدال اللجنة الخماسية بـ 3 أعضاء لإدارة اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبدال اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بـ ثلاثة أعضاء جدد لاستكمال مهام اللجنة لحين إجراء الانتخابات.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا لاتحاد الكرة، يُخطره فيه بانتهاء فترة اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد مع انتهاء التاريخ المحدد سلفا في 31 يناير المقبل.

وكشف الاتحاد الدولي بأنه سيكشف عن لجنة ثلاثية لإدارة الاتحاد في وقت لاحق.

كان مصدر من اللجنة الخماسية قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق، بأن فيفا أخطرهم بـ إعادة تشكيل اللجنة الموكلة بإدارة اتحاد الكرة واستبعاد كافة الأسماء الحالية. (طالع التفاصيل)

وأعلن فيفا في بيان سابق، مد فترة عمل اللجنة المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل، وذلك مطلع شهر ديسمبر الجاري. (طالع التفاصيل)

وكان مقررا أن ينتهي عمل اللجنة في 30 نوفمبر 2020، ليمد فيفا فترة عملها، مع تقليص عدد أعضائها من 5 إلى 3 أفراد.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الثنائي الراحل هما محمد فضل وأحمد عبد الله. (طالع التفاصيل)