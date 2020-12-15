"هنكمل البطولة وهنصعد" رسائل لاعبي منتخب مصر للشباب.. واجتماع مع ربيع ياسين

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 19:05

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو منتخب مصر للشباب يحتفلون بهدف أسامة فيصل في السعودية

أبدى لاعبو منتخب مصر للشباب تمسكهم باستكمال بطولة شمال إفريقيا والمقامة في تونس المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقررت وزارة الرياضة توفير طائرة خاصة لإعادة البعثة المصرية إلى القاهرة غدا الأربعاء. (طالع التفاصيل)

ونشر أكثر من لاعب لمنتخب الشباب رسالة عبر "إنستجرام ستوري" أبرزهم أحمد عيد وأسامة فيصل ثنائي الزمالك وعربي بدر وحمزة علاء ثنائي الأهلي جاء فيها: "احنا مش هنرجع مصر وهنكمل البطولة وهنصعد ده قرارنا مش قرار حد".

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وزارة الرياضة: إنهاء أزمة منتخب الشباب وإعادته إلى القاهرة الأربعاء كاف يعتبر منتخب الشباب منسحبا أمام ليبيا لعدم اكتمال قائمة مصر مصدر في منتخب مصر للشباب لـ في الجول: عدد اللاعبين لا يكفي لمواجهة ليبيا وزارة الشباب والرياضة لـ في الجول: طائرة خاصة في طريقها إلى تونس لإعادة منتخب الشباب

وتواصل FilGoal.com مع عدد من لاعبي المنتخب وأجمعوا أن قرارهم استكمال البطولة وعدم العودة لمصر ويعقدون خلال الساعات المقبلة اجتماعا مع ربيع ياسين لنقل الصورة الكاملة.

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واعتبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة المواجهة. وذلك وفقا لبيان نشره اتحاد الكرة المصري.

وقال البيان إن قائمة المباراة للمنتخب المصري جاءت دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا خلال العام المقبل.

وكان منتخب الشباب قد توجه إلى ملعب مباراته أمام ليبيا بقائمة ضمت 14 لاعبا فقط.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا وإذ تعافى لاعب أو إثنين سيحق للمنتخب خوض المباراة المقبلة أمام تونس يوم 18 ديسمبر المقبل على ملعب رادس، ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 بدلاء من ضمنهم حارس مرمى، ليحق له خوض المباراة.

الجهاز الفني بدون ربيع ياسين مدرب المنتخب والمصاب بفيروس كورونا، جهز قائمة اللاعبين الجاهزين لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كاف من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، وتم تأجيل المباراة لنصف ساعة لحين اتخاذ القرار النهائي والذي جاء باعتبار مصر منسحبة.

ماذا حدث؟

وكانت نتيجة المسحة الخاصة بمباراة ليبيا الأولى في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب، قد كشفت عن 17 عينة إيجابية مصابة بـ كورونا بين لاعبي منتخب مصر، بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني.

ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، بالإضافة إلى 4 بدلاء من ضمنهم حارس مرمى، ليحق له خوض المباراة. في حين أن الأقرب حاليا هو انسحابه من المباراة لعدم اكتمال الصفوف، وبعد عودته سيكون انسحابه من البطولة.(طالع التفاصيل)

وكان ربيع ياسين قد ناشد السلطات المعنية والجهات الحكومية، إرسال طائرة خاصة إلى تونس لاصطحاب المنتخب وإعادته إلى مصر بعد تفشي الوباء بين صفوف الفريق.(طالع التفاصيل)

منتخب مصر للشباب
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