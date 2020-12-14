ربيع ياسين لـ في الجول: أناشد الجهات المعنية بإرسال طائرة خاصة لإعادتنا.. الوضع صعب للغاية

ناشد ربيع ياسين السلطات المصرية والجهات المعنية، إرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا لإعادة بعثة منتخب الشباب إلى مصر بعد تفشي وباء كوفيد 19 بين صفوف اللاعبين، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح ياسين قائلا: "أرجوكم أنقذونا الوضع صعب جدا".

وواصل "أناشد الجهات المعنية في مصر بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ الفريق وإعادته للقاهرة، أتمنى إرسال طائرة طبية خاصة مجهزة لاصطحاب اللاعبين والجهاز الفني بعد تفشي الوباء بين صفوف المنتخب".

وأكمل "نواجه في تونس ظروفا قاسية جدا وهناك رعب من تدهور الوضع الصحي للمصابين".

وتابع "كان من الخطأ تنظيم البطولة في ظل هذه الظروف وحذرت من ذلك، قدمنا من القاهرة بمسحات سلبية تماما".

وأردف "أخبرونا الآن أن لدينا 13 إصابة مؤكدة وهناك 4 من المحتمل ثبوت إصابتهم كذلك، كما تأكدت إصابتي أيضا".

واستطرد "لا توجد أي إجراءات احترازية هنا، كل المنتخبات المشاركة تقيم في فندق واحد، ننزل ونصعد للغرف بـ15 أو 16 فردا في المصعد، الوضع مأساوي للغاية".

وأتم "لا أعلم كيف لا توجد حالات في المنتخبات الأخرى بينما تفشى الوباء بين صفوفنا، نحن نطبق الإجراءات فيما بيننا ونفصل بين اللاعبين في الغرف والمطعم بقدر الإمكان لكن الوضع هنا صعب".

وظهرت عينات 17 لاعبا من منتخب الشباب تحت 20 سنة إيجابية بفيروس كورونا، بالإضافة لربيع ياسين مدرب الفريق. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب الشاب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.