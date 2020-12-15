وزارة الرياضة: إنهاء أزمة منتخب الشباب وإعادته إلى القاهرة الأربعاء

أنهت وزارة الرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم الأزمة الخاصة بإصابة 13 لاعب من أعضاء منتخب الشباب بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني بفيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال تواجد بعثة الفريق في تونس استعدادا لخوض منافسات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقررت وزارة الرياضة توفير طائرة خاصة لإعادة البعثة المصرية إلى القاهرة غدا الأربعاء.

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة في البيان الصادر من الوزارة: "منذ ظهور نتائج التحاليل تم التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على كافة الملابسات والحرص على توفير الرعاية الصحية وإجراءات العزل والاطمئنان على جميع أعضاء المنتخب".

وأضاف "كما تم متابعة الموقف الخاص بإمكانية استكمال مشاركة المنتخب في منافسات البطولة من عدمه".

وتابع "تم التواصل مع ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب وجمال محمد علي عضو لجنة اتحاد الكرة والذي تم سفره إلى تونس لمتابعة كافة التطورات".

وكشف صبحي "تم التنسيق مع محمد منار وزير الطيران المدني لإرسال طائرة خاصة غدا الأربعاء لإعادة بعثة المنتخب بالكامل لاستكمال الرعاية الصحية في مصر بالتنسيق مع وزارة الصحة وإجراء المسحات وتوفير العزل الصحي للمصابينط.

وأوضح "وفقا لمعطيات الوضع الحالي وبعد التواصل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المعنية بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يصعب على المنتخب استكمال البطولة بسبب النقص العددي في ضوء لوائح الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى الرؤية الفنية لجهاز المنتخب والتي أكدت غياب لخطوط كاملة من قوام الفريق والذي يصعب خوض المنافسات".

وأتم تصريحاته "يتم متابعة الموقف ونتائج المسحات الخاصة بجميع اللاعبين للوقوف على أية مستجدات قد تؤثر بشكل نهائي على قرار مشاركة المنتخب من عدمه ووفقا للوائح الاتحاد الإفريقي ومتابعة الاتحاد المصري".