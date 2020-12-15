مصدر في منتخب مصر للشباب لـ في الجول: عدد اللاعبين لا يكفي لمواجهة ليبيا

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 14:07

كتب : عاطف شادي

لاعبو منتخب مصر للشباب يحتفلون بهدف أسامة فيصل في السعودية

كشف مصدر في منتخب مصر للشباب أن الأقرب هو عدم إقامة مباراة الفريق ضد ليبيا اليوم الثلاثاء في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للشباب 2021.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"المنتخب وصل الملعب باللاعبين المتاحين، 13 لاعبا وحارسي مرمى".

وواصل "وفقا للائحة لابد من وجود 11 لاعبا في الملعب و4 بدلاء منهم حارس مرمى".

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وأضاف "الأقرب هو انسحاب منتخب مصر واعتبار ليبيا فائزة بهدفين دون رد. المنتخب طلب تسجيل لاعبين إضافيين في قائمته من أجل المباريات المقبلة لكن القيد أغلق من فترة".

وكشف المنتخب إصابة المدرب ربيع ياسين و17 لاعبا بفيروس كورونا يوم الإثنين، مما يهدد مشاركته في البطولة.

وسيضطر منتخب مصر للانسحاب من البطولة إن لم يوفر عددا كافيا من اللاعبين للمشاركة في المباريات.

وكشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طلب مصر تأجيل المواجهة الأولى ضد ليبيا بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق.

وتحولت عينة 3 لاعبين من إيجابية إلى سلبية يوم الإثنين وفقا لما أعلنه الفريق لكن عدد العناصر غير كاف لخوض المواجهة ضد ليبيا.

منتخب مصر للشباب
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