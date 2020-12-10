صن: أرسنال قد يخطف إريك جارسيا من برشلونة

يواجه برشلونة منافسة منتظرة للظفر بخدمات إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

جارسيا رفض تجديد عقده الذي ينتهي مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل، مما يسمح له الرحيل مجانا بعد حوالي 6 أشهر.

برشلونة من جانبه كان مهتما بضم المدافع الإسباني الشاب في الصيف الماضي، لكن مطالبة مانشستر سيتي بـ 20 مليون يورو كانت فوق قدرات برشلونة المادية المتعثرة.

صحيفة "صن" البريطانية ذكرت من جانبها أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال يرغب في استقدام جارسيا إلى المدفعجية.

أرتيتا عمل سابقا مع جارسيا وقتما كان مساعدا لـ بيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي، ويعرف مواطنه جيدا.

لكن قد يضطر أرتيتا إلى الانتظار بدوره حتى الصيف المقبل للتعاقد مع جارسيا، إذ يمتلك وفرة من اللاعبين في عمق الدفاع.

أرتيتا يعوّل على انتهاء عقود الثلاثي: ديفيد لويز، وشكودران موستافي، وسقراطس باباستاثوبولوس بالصيف المقبل.

جارسيا (19 عاما) لم يخض إلا 7 مباريات مع مانشستر سيتي هذا الموسم بواقع 498 دقيقة، ويبحث عن الخروج في يناير لتدعيم فرصه في المشاركة بـ يورو 2020.

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