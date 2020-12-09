خبر في الجول - الزمالك يتفق مع جازيل التشادي على خوض مباراتي إفريقيا في مصر

اتفق نادي الزمالك مع نظيره جازيل التشادي على خوض مباراتي الفريقين في دوري أبطال إفريقيا في مصر.

ويلعب الزمالك ضد جازيل التشادي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا موسم 2020/2021.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك نجح في الاتفاق مع النادي التشادي على خوض المباراتين في مصر، مع تحمل النادي الأبيض تكاليف إقامة فريق جازيل في مصر طوال هذه الفترة.

وحتى الآن لم يتم تحديد ملعب المباراتين بين الزمالك وجازيل.

وتقام مباراة الذهاب بين جازيل والزمالك يوم 23 ديسمبر، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 6 يناير 2021.

ويفتتح الزمالك مبارياته في الدوري المصري الموسم الجديد بمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل.

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