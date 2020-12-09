كاف يعلن أجندة اجتماع اللجنة التنفيذية.. ومتى يحدد موعد وملعب السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أجندة اجتماع اللجنة التنفيذية المزمع عقده في القاهرة يوم 10 ديسمبر المقبل، ويتبعه اجتماع الجمعية العمومية يوم 11 من نفس الشهر.

ويشهد الاجتماع الكشف عن موعد والملعب المستضيف لبطولة كأس السوبر الإفريقية التي تجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان بطل الكونفدرالية.

وجاءت أول البنود الخاصة بالاجتماع، وهي التصديق على قرارات لجنة الطوارئ، بجانب الحديث حول الجديد عن اختيار الجمعية العمومية لعام 2021.

وأشار كاف في بيانه إلى تعيين مدير للمركز الإعلامي للاتحاد الإفريقي، بجانب إلغاء منصب مدير الموارد البشرية والخدمات.

وسيدرس الاتحاد الإفريقي مستجدات بطولاته المختلفة كالتالي:

تقرير زيارة التفتيش الخاص ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

تقرير زيارة التفتيش الخاصة بكأس الأمم الإفريقية 2020 في الكاميرون

قواعد بطولة دوري أبطال إفريقيا للنساء

مواعيد وملعب بطولة كأسي السوبر الإفريقي 2020 و2021.

مستجدات بطولات الشباب تحت 17 و20 عاما.

دورات التصفيات المؤهلة للمناطق المختلفة

البطولات النهائية

مستجدات كأس الأمم الإفريقية لكرة الشاطئ 2020 في السنغال.

تعديلات على لوائح مسابقات الأندية في كاف

فتح مظاريف العطاءات لاختيار الدول المستضيفة للمسابقات المقبلة في كاف.

حالة العطاءات المفتوحة حاليا من أجل بطولتي كأس الأمم الإفريقية للنساء 2022 وكأس الأمم لكرة الشاطئ 2022 وكأس الأمم للشباب تحت 17 و20 عاما 2023.

فتح العطاء من أجل البطولات المقبلة مثل دوري الأبطال والكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا للنساء.

كما أشار كاف إلى أنه سيدرس اتفاقية التعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي وكذلك النزاع القضائي مع شركة لاجاردييه سبورتس، بجانب دراسة مشاريع فيفا التقدمية، ومنصب رئيس فيفا الشرفي.