مصدر من كاف لـ في الجول: سيتم مناقشة رفع قيمة الجوائز المالية لبطولات الأندية

قال مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إن اللجنة التنفيذية ستناقش في اجتماعها غدا رفع قيمة الجوائز المالية لبطولات الأندية، وأبرزها جائزة بطل دوري الأبطال والوصيف، لتصبح الجائزة للبطل 4 ملايين دولار. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "خلال عام 2016 اتخذت اللجنة التنفيذية قرارا بأن يتم تغيير قيمة الجوائز المالية لبطولات الأندية في كاف كل 4 أعوام".

وواصل "وفي اجتماع اللجنة التنفيذية سيتم تغيير القيمة المالية للجوائز".

وأكمل "دوري الأبطال ستصبح الجائزة من 3-4 مليون دولار والأقرب 4 ملايين دولار. بعدما كانت ما يقرب من 2.5 مليون".

وتابع "ما يحصده الوصيف سيتغير كذلك، من 1.5 مليون دولار لتصبح 2 مليون".

وأردف "السوبر الإفريقي سيتغير أيضا، جائزته حاليا 100 ألف دولار، ستظل كما هي في النسخة الحالية بين الأهلي ونهضة بركان".

واستطرد "بداية من 2021 قيمة الجائزة المالية ستتغير والكونفدرالية كذلك".

وأتم "التغيير يستمر 4 أعوام، و2025 سنغير الجائزة مجددا، لأن ذلك كان قرار المكتب التنفيذي".

ويستعد الأهلي بطل دوري الأبطال ونهضة بركان بطل الكونفدرالية لمعرفة موعد ومكان إقامة كأس السوبر الإفريقي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية. (طالع التفاصيل)