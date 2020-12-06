تحول عينة الونش إلى سلبية

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 11:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

وصول الزمالك إلى استاد برج العرب قبل نهائي كأس مصر

أعلن نادي الزمالك عن تحوُل عينة لاعبه محمود حمدي "الونش" إلى سلبية بعد خضوعه لمسحة الكشف عن فيروس كورونا.

محمود حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وكانت عينة الونش قد جاءت إيجابية قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليغيب عن الزمالك في نهائي القرن.

كما غاب الونش عن مباراة الزمالك التي خسرها أمام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

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ومن المقرر أن يخضع الونش لفحوصات طبية إضافية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للزمالك.

وكان الزمالك قد استقر على تعديل عقد الونش في ظل المستويات الجيدة التي قدّمها مؤخرا وفقا لما علمه FilGoal.com.

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