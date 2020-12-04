خبر في الجول - الزمالك يستقر على تعديل عقد الونش

استقر مسؤولو نادي الزمالك على تعديل عقد محمود حمدي الونش مدافع الفارس الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن خطوة الزمالك تجاه الونش تأتي في ظل المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب في الفترة الأخيرة.

ويسعى الزمالك للحفاظ على الونش لفترة طويلة في صفوفه، ومن هنا استقر على تعديل عقده.

وفي الإطار ذاته، يتحرك النادي لتعديل عقد أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الفريق العائد مؤخرا بعد نهاية فترة الإعارة.

ويحصل أبو الفتوح على مقابل مادي ضئيل أسوة بباقي عقود لاعبي الفريق، ومن هنا يسعى النادي لتعديل عقده، حسبما علم FilGoal.com.

الونش صاحب الـ 25 عاما انضم لـ الزمالك عام 2016 قادما من طلائع الجيش.

ولعب الونش 37 مباراة بقميص الزمالك الموسم الماضي، وسجل هدفين.

منذ انضمامه لـ الزمالك، رفع الونش لقب كأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين وكأس الكونفدرالية مرة وكأس السوبر الإفريقي مرة.