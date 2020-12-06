جوارديولا يفسر عدم إجرائه تبديلات ضد فولام

فسر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عدم إجرائه أي تبديل في مباراة فريقه ضد ضيفه فولام يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقتنص رجال جوارديولا الفوز بهدفي رحيم ستيرلينج وكيفين دي بروين في الدقيقتين 5 و26 ليرتقي الفريق للمركز الخامس في ترتيب الدوري.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"أردت أن يكمل اللاعبون 90 دقيقة، معظمهم لن يشارك يوم الأربعاء، ومن لم يلعبوا اليوم سيشاركون يوم الأربعاء".

وأضاف "قررت أن يلعب هؤلاء 90 دقيقة وأن يلعب الآخرون 90 دقيقة أخرى، بعد ذلك سنرى ما الاختيارات المناسبة للمباريات المقبلة".

واستمر "في دوري أبطال أوروبا، أتممنا المهمة لكننا سنلعب من أجل سمعتنا، إنها مواجهة هامة وسنحترم المسابقة. مارسيليا وأولمبياكوس لا يزالان يتنافسان على التأهل للدوري الأوروبي. بعد هذه المباراة سنستعد لمانشستر يونايتد وكيف سنخوض المواجهة".

ويستضيف سيتي فريق مارسيليا يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مباراة لن تزحزح رجال جوارديولا من قمة ترتيب المجموعة الثالثة أيا كانت نتيجتها.

ثم يوم السبت يلعب سيتي ضد مضيفه وجاره اللدود يونايتد في الجولة 12 من الدوري.

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