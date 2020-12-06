خبر في الجول – تحرك جديد.. الزمالك ينتظر طلبات دجلة لحسم صفقة عبد العاطي

في تحرك جديد لتدعيم خط الوسط، تواصلت لجنة الكرة في الزمالك مع وادي دجلة لحسم صفقة محمود عبد العاطي لاعب وسط الفريق القاهري.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الزمالك في الوقت الحالي ينتظر مطالب دجلة المالية لحسم الصفقة، في ظل رفض الغزلان الصفقات التبادلية، وتفضيلهم للحصول على مبلغ مالي لضم اللاعب.

وحتى الآن، لم يتفق الزمالك مع عبد العاطي بشكل نهائي، مع وجود ترحيب مبدئي من اللاعب بالانضمام إلى الزمالك.

ويأتي تحرك الزمالك، بعد عدم إتمامه لصفقة علي غزال، الذي انضم إلى سموحة لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر. (طالع كواليس الصفقة)

صاحب الـ 25 عاما من منتجات قطاع ناشئي دجلة، وخاض مع الفريق 78 مباراة رسمية منذ تصعيده عام 2015.

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