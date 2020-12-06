علي لطفي يكشف سر ورقة ركلات الجزاء في نهائي كأس مصر

كشف علي لطفي حارس مرمى الأهلي عن سر الورقة الذي ظهر بها عقب نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة رقم 37 في تاريخه بهزيمة طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وظهر علي لطفي بورقة مكتوب بها أماكن تسديد لاعبي طلائع الجيش لركلات الجزاء وذلك بعد المباراة.

وقال علي لطفي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "في الوقت الإضافي شعرت أن المباراة ستذهب إلى الوقت الإضافية".

وأكمل "لذلك ذهبت إلى غرفة الملابس وراجعت فيديوهات أماكن تسديد لاعبي طلائع الجيش".

وواصل "وكتبت في ورقة كل لاعب أين سيسدد وبدأت في الإشارة إلى الشناوي مع تسديد ركلات الترجيح وبالفعل تصدى لأكثر من ركلة وحققنا الفوز".

وأتم تصريحاته "أنا مستمر مع الأهلي في الفترة المقبلة رغم العروض التي تلقيتها".

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