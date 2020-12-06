دمنهور: 10 حالات كورونا في الفريق.. سنطالب بتأجيل مباراتنا المقبلة

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 10:42

كتب : رضا السنباطي

فريق دمنهور

كشف نادي دمنهور الذي ينافس في مجموعة بحري بالدرجة الثانية، عن تفشي عدوى فيروس كورونا بين صفوفه.

وصرّح صلاح عقدة عضو مجلس إدارة دمنهور لـ FilGoal.com: "بعد تأكد إصابة محمد فايز المدير الفني بـ كورونا، قررنا عمل اختبارات وتحاليل طبية لكل اللاعبين والجهاز الفني و3 أعضاء من مجلس الإدارة".

وأضاف: "أظهرت النتيجة إصابة 6 لاعبين ومدرب عام ومدرب مساعد وعضو مجلس إدارة بالإضافة إلى محمد فايز، بفيروس كورونا".

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وأتم: "سنطلب تأجيل مباراتنا أمام أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل".

وكان دمنهور قد خاض مباراتين أمام حرس الحدود ومالية كفر الزيات، حصد خلالهما نقطتين.

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