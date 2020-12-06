دمنهور: 10 حالات كورونا في الفريق.. سنطالب بتأجيل مباراتنا المقبلة

كشف نادي دمنهور الذي ينافس في مجموعة بحري بالدرجة الثانية، عن تفشي عدوى فيروس كورونا بين صفوفه.

وصرّح صلاح عقدة عضو مجلس إدارة دمنهور لـ FilGoal.com: "بعد تأكد إصابة محمد فايز المدير الفني بـ كورونا، قررنا عمل اختبارات وتحاليل طبية لكل اللاعبين والجهاز الفني و3 أعضاء من مجلس الإدارة".

وأضاف: "أظهرت النتيجة إصابة 6 لاعبين ومدرب عام ومدرب مساعد وعضو مجلس إدارة بالإضافة إلى محمد فايز، بفيروس كورونا".

وأتم: "سنطلب تأجيل مباراتنا أمام أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل".

وكان دمنهور قد خاض مباراتين أمام حرس الحدود ومالية كفر الزيات، حصد خلالهما نقطتين.

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