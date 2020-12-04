دمنهور: المدرب محمد فايز لم يقد الفريق وهو مصاب بـ كورونا

نفى نادي دمنهور قيادة محمد فايز للفريق في مباراة مالية كفر الزيات، أثناء إصابته بفيروس كورونا.

وكان فايز قد عانى من متاعب بعد مباراة حرس الحدود في الجولة الأولى من مجموعة بحري بالدرجة الثانية، فخضع لفحوصات طبية قبل مباراة الجولة الثانية أمام مالية كفر الزيات لم تشر إلى إصابته بشيء.

لاحقا خضع فايز لمسحة بعد مباراة مالية كفر الزيات جاءت إيجابية، ليبتعد عن التدريبات التي يقودها حاليا محمود صبحي المدرب العام.

وصرّح إيهاب عبد الله رئيس نادي دمنهور لـFilGoal.com: "قبل كل مباراة رسمية يجري الفريق التحاليل الطبية، وليس صحيحا أن محمد فايز قاد مباراة كفر الزيات أثناء إصابته بـ كورونا، لأن هذه التحاليل تُجرى تحت إشراف اتحاد الكرة، وعينته كانت سلبية".

وأضاف: "في المباراة الأولى هطلت أمطار شديدة وكان المدير الفني يقف تحت الأمطار، وهذا سبب له بعض المتاعب وأعراض كورونا، والطبيب نصحه بالعزل المنزلي والابتعاد عن الفريق 4 أيام".

وأوضح: "مجلس الإدارة سيقوم بإجاء تحاليل طبية لباقي أفراد الجهاز الفني واللاعبين للاطمئنان عليهم".

فيما قال صلاح عقدة عضو مجلس إدارة نادي دمنهور لـ FilGoal.com: "فايز لم يقد الفريق وهو مصاب بـ كورونا، نتيجته كانت سلبية، لكنه عانى من بعض الأعراض وأجرى مسحة يوم أمس ظهرت إيجابية، وسيخضع للعزل 8 أيام".

من جانبه، قال فايز لـ FilGoal.com: "مباراة حرس الحدود شهدت هطولا للأمطار وكنت أرتدي زيا خفيفا، ثم ارتديت سترة وخلعتها مجددا، بعدها ظهرت لدي بعض الأعراض وحصلت على علاج كورونا، لكن مسحة ما قبل مباراة مالية كفر الزيات جاءت سلبية".

وأتم: "لن أقود الفريق وأنا مصاب بـ كورونا، وخضعت بالأمس لمسحة جاءت إيجابية وخضعت للعزل قبل حتى ظهور نتيجتها".

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