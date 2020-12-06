كلوب: تشيلسي مرشح للقب الدوري.. قائمته هي الأكبر

أثنى يورجن كلوب مدرب ليفربول على تشيلسي مشيرا إلى قدرة الأخير على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب كثرة اللاعبين في قائمته.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"لو شاهدت المباريات فإنني أرى توتنام يلعب جيدا جدا، تشيلسي بالنسبة لي في الوقت الحالي يبدو مرشحا. لديه القائمة الأكبر، لاعبون رائعون، يلعبون بشكل جيد. مكتملون ولديهم فرص كبيرة لتدوير اللاعبين بين المباريات".

وواصل "الوقت مبكر للحديث عن أفضلية فريق على آخر، هذا هو الموقف الحالي. قلت من قبل إن الموسم الحالي لا يتعلق برصد هدف ومحاولة بلوغه، بل أن تواصل العمل بأفضل مستوى ممكن من كرة القدم، وهذا ما نحاول فعله".

واستمر "هذا يختلف أحيانا من نهاية الأسبوع إلى أوسطه بسبب بعض الظروف، لكن يبقى الهدف واضحا دائما بالنسبة لنا".

ويحتل ليفربول، حامل اللقب، المركز الثالث في ترتيب الدوري متساويا مع توتنام ومتخلفا بنقطة عن تشيلسي.

ويستضيف ولفرهامبتون يوم الأحد في الجولة 11، مباراة إذا فاز بها سيرتقي مرة أخرى لقمة الترتيب.

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