كلوب: تشيلسي مرشح للقب الدوري.. قائمته هي الأكبر

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 10:33

كتب : FilGoal

تشيلسي

أثنى يورجن كلوب مدرب ليفربول على تشيلسي مشيرا إلى قدرة الأخير على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب كثرة اللاعبين في قائمته.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"لو شاهدت المباريات فإنني أرى توتنام يلعب جيدا جدا، تشيلسي بالنسبة لي في الوقت الحالي يبدو مرشحا. لديه القائمة الأكبر، لاعبون رائعون، يلعبون بشكل جيد. مكتملون ولديهم فرص كبيرة لتدوير اللاعبين بين المباريات".

وواصل "الوقت مبكر للحديث عن أفضلية فريق على آخر، هذا هو الموقف الحالي. قلت من قبل إن الموسم الحالي لا يتعلق برصد هدف ومحاولة بلوغه، بل أن تواصل العمل بأفضل مستوى ممكن من كرة القدم، وهذا ما نحاول فعله".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الأحد 6 ديسمبر 2020.. دربي لندن وليفربول يواجه الذئاب خبر في الجول – تحرك جديد.. الزمالك ينتظر طلبات دجلة لحسم صفقة عبد العاطي علي لطفي يكشف سر ورقة ركلات الجزاء في نهائي كأس مصر كومان: قطعنا شوطا كبيرا إلى الوراء في صراع الدوري.. الفارق بات كبيرا للغاية

واستمر "هذا يختلف أحيانا من نهاية الأسبوع إلى أوسطه بسبب بعض الظروف، لكن يبقى الهدف واضحا دائما بالنسبة لنا".

ويحتل ليفربول، حامل اللقب، المركز الثالث في ترتيب الدوري متساويا مع توتنام ومتخلفا بنقطة عن تشيلسي.

ويستضيف ولفرهامبتون يوم الأحد في الجولة 11، مباراة إذا فاز بها سيرتقي مرة أخرى لقمة الترتيب.

اقرأ أيضا

جديد محاولة الزمالك ضم محمد عبد العاطي

سر ورقة ركلات الجزاء في نهائي كأس مصر

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يوضح.. هل يحصل فايلر على مكافأة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
باريس سان جيرمان يفسخ عقد خيسيه 27 دقيقة | الدوري الفرنسي
خبر في الجول – الزمالك يبلغ عمر السعيد برفض عروض الإعارة بناء على رغبة باتشيكو 28 دقيقة | ميركاتو
الجنايني: واجهنا صعوبات لا يتحملها بشر لاستكمال الموسم.. وحقيقة تقليص اللجنة الخماسية 51 دقيقة | مصر
أزمة في إنجلترا بسبب معانقة لاعب لمشجع 51 دقيقة | أوروبا
الجنايني: السوبر الإفريقي في برج العرب أو ملعب السلام ونعرف موعدها قريبا ساعة | إفريقيا
خبر في الجول - الإسماعيلي ينتظر وصول مروان الصحراوي لإتمام التعاقد معه ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – الزمالك يرفض عرضي إنبي وسموحة لاستعارة فتوح ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ طاهر وبانون أمام الاتحاد في كأس مصر.. وعودة الثلاثي المعار
قد ينال إعجابك