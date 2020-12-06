مواعيد مباريات الأحد 6 ديسمبر 2020.. دربي لندن وليفربول يواجه الذئاب
الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 10:21
كتب : FilGoal
تجري اليوم الأحد مباراتان مرتقبتان في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيلعب توتنام ضد ضيفه أرسنال في دربي شمال لندن (6:30 مساء - beIN 2).
ثم في التاسعة والربع مساء يلعب ليفربول ضد ضيفه ولفرهامبتون (beIN 2).
وفي الدوري الإيطالي يلعب ميلان المتصدر ضد مضيفه سامبدوريا (9:45 مساء - beIN 4).
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