مواعيد مباريات الأحد 6 ديسمبر 2020.. دربي لندن وليفربول يواجه الذئاب

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 10:21

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول - برايتون

تجري اليوم الأحد مباراتان مرتقبتان في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيلعب توتنام ضد ضيفه أرسنال في دربي شمال لندن (6:30 مساء - beIN 2).

ثم في التاسعة والربع مساء يلعب ليفربول ضد ضيفه ولفرهامبتون (beIN 2).

وفي الدوري الإيطالي يلعب ميلان المتصدر ضد مضيفه سامبدوريا (9:45 مساء - beIN 4).

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