مواعيد مباريات الأحد 6 ديسمبر 2020.. دربي لندن وليفربول يواجه الذئاب

تجري اليوم الأحد مباراتان مرتقبتان في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيلعب توتنام ضد ضيفه أرسنال في دربي شمال لندن (6:30 مساء - beIN 2).

ثم في التاسعة والربع مساء يلعب ليفربول ضد ضيفه ولفرهامبتون (beIN 2).

وفي الدوري الإيطالي يلعب ميلان المتصدر ضد مضيفه سامبدوريا (9:45 مساء - beIN 4).

طالع مواعيد كافة مباريات اليوم بالضغط هنا

اقرأ أيضا

جديد محاولة الزمالك ضم محمد عبد العاطي

سر ورقة ركلات الجزاء في نهائي كأس مصر