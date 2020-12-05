خبر في الجول - الشيخ يوقع على عقود انضمامه لـ الزمالك

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 18:21

كتب : بسام أبوبكر

أحمد الشيح - الزمالك

وقع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق على عقود انضمامه لـ الزمالك اليوم السبت.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من أحمد الشيخ مدة تعاقده مع الزمالك والتي جاءت لمدة 3 سنوات.

ورحب أحمد الشيخ باللعب لـ الزمالك، وجيمي باتشيكو مدرب الأخير أعطى الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

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وتوج الشيخ قبل أيام بدوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي، قبل أن يعلن النادي الأحمر عدم إدراج اسمه في قائمة الفريق للموسم الجديد، وليصبح بالتبعية لاعبا حرا للتوقيع مع أي فريق.

أحمد الشيخ انضم لـ الأهلي عام 2015 قادما من مصر للمقاصة، قبل أن يعود معارا للفريق الفيومي 2016 ثم ينتقل معارا أيضا إلى الاتفاق السعودي عام 2018 ويعود للاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم المنقضي.

صاحب الـ28 عاما شارك الموسم الماضي في 30 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك الشيخ مباراة دولية وحيدة مع منتخب مصر، كانت عام 2017 تحت قيادة هيكتور كوبر أمام توجو، وسجل فيها هدفا.

وكان أحمد الشيخ قد توج بجائزة هداف الدوري المصري موسم 2016/2017 رفقة مصر للمقاصة برصيد 17 هدفا.

في الانتقالات الزمالك الأهلي أحمد الشيخ
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