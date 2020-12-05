خبر في الجول – الزمالك يريد أسامة جلال.. وإنبي يطلب مهلة

طلب نادي الزمالك، ضم أسامة جلال قلب دفاع إنبي والمنتخب الأولمبي، من النادي البترولي.

وعلم FilGoal.com أن أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك، تحدث مع عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، لضم اللاعب.

وفي المقابل، طلب نادي إنبي مهلة لتحديد طلباته المالية، ومن المنتظر أن يرد النادي البترولي قبل انقضاء اليوم السبت، حيث تنتهي فترة القيد غدا الأحد.

وكان عبد الناصر محمد قد قال لـ FilGoal.com قبل أيام: "مرحبا بالزمالك وأي ناد آخر يريد التفاوض على ضم أسامة جلال".

وأتم "لدينا مرونة كبيرة في بيع اللاعب وعلى من يريد ضمه التفاوض مع إنبي".

أسامة جلال صاحب الـ23 عاما انتقل لإنبي قادما من مصر المقاصة في يونيو من عام 2019.

وشارك أسامة جلال مع إنبي في 26 مباراة في كل البطولات خلال الموسم الماضي.

ويضم الزمالك من المدافعين حاليا، كل من محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد السلام.