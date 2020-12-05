فينيسيوس يعترض: يجب احتساب الهدف لي

يرى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أنه يستحق تسجيل هدف فريقه الوحيد في شباك إشبيلية باسمه.

ريال مدريد قهر إشبيلية في رامون سانشيز بيزخوان بالجولة 12 من الدوري الإسباني، بهدفٍ نظيف سجله ياسين بونو في شباكه وفقا للموقع الرسمي للدوري الإسباني.

وصرّح فينيسيوس بعد المباراة عند سؤاله عن ذلك: "الهدف هدفي، هذا أمر واضح".

وتحوّل البرازيلي للحديث عن المباراة"الفوز كان مهما لنستعيد الثقة، خصوصا أنه في ملعب صعب".

وأكمل: "في مباريات سابقة لعبنا جيدا ولم نفز".

وتابع: "كنا ندرك أننا سنعاني اليوم من أجل تحقيق الانتصار، إنه موسم مختلف تماما وفيه صعوبات على الجميع".

وأتم: "علينا أن نواصل التحسن، اللعب في ريال مدريد ملي بالضغوطات دائما".

ولمس فينيسيوس كرة الهدف الوحيد بشكل خفيف بعد عرضية فيرلان ميندي، ليغيّر اتجاهها جزئيا، قبل أن يعجز بونو عن إمساكها.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث من 11 مباراة خاضها، فيما تجمّد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس من 10 مباريات.

وبالتالي حقق ريال مدريد أول فوز له في الدوري الإسباني بعد 3 جولات دون انتصار حقق خلالها نقطة واحدة.

فيما خسر إشبيلية أمام ريال مدريد للمباراة الرابعة على التوالي، منها 3 تحت قيادة لوبيتيجي المدرب الأسبق للميرنجي.

وتعد تلك المرة الأولى التي يفوز فيها ريال مدريد بمباراة في الدوري الإسباني بهدف نظيف من تسجيل أحد لاعبي الخصم، منذ أن سجّل جييرمو آمور في شباك فياريال وأهدى الفريق العاصمي الانتصار عام 2000.

ليكون ريال مدريد قد خرج فائزا من ملاعب: كامب نو، جوزيبي مياتزا، رامون سانشيز بيزخوان هذا الموسم.

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