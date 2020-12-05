مورينيو مستنكرا تصريحات مدربين: لم يبك من أجلنا أحد بعدما لعبنا 4 مباريات في أسبوع

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

استنكر جوزيه مورينيو مدرب توتنام شكوى نظيريه في ليفربول ومانشستر سيتي، يورجن كلوب وبيب جوارديولا على الترتيب، من كثرة المباريات، مشيرا إلى أنه اضطر في مرحلة من الموسم الحالي لخوض كم كبير من المواجهات خلال فترة قصيرة.

وقال البرتغالي في تصريحات صحفية:"بالمناسبة، لعبنا 4 مباريات خلال أسبوع ولم يبك من أجلنا أو يدعمنا أحد. والآن متى سيلعب زملائي هذه المواجهات؟ (المؤجلة)".

وواصل "ما يصعب تقبله أن 4 أندية خاضت مباراة أقل من البقية ولا أعرف متى سيلعبون هذه المواجهات. لا أعرف متى سيلعب بيرنلي وسيتي وأستون فيلا ومانشستر يونايتد. يصعب تقبل هذا لأنه قد يؤثر على البطولة، حاولت معرفة السبب. بحثت عن إجابة هذا الأسبوع ولا أحد يستطيع منحي إياها".

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وتخوض الأندية الإنجليزية، المشاركة في بطولة قارية، مباراتين كل أسبوع ومنها توتنام الذي ينافس في الدوري الأوروبي.

ويأمل مورينيو الحفاظ على تصدره لترتيب الدوري حين يستضيف أرسنال يوم الأحد في دربي شمال لندن.

ويوم الخميس يستضيف توتنام فريق رويال أنتفيرب البلجيكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

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