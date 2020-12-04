أولمبياكوس: كوكا يعاني من مضاعفات فيروس كورونا.. سيغيب حتى العام الجديد

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني عن معاناة لاعبه الدولي المصري أحمد حسن "كوكا"، لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر أولمبياكوس في بيانٍ اليوم الجمعة أن كوكا، وزميله الآخر برونو فيليبي، سيغيبان لمزيد من الوقت عن صفوف الفريق بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح البيان أن غيابهما متوقَع أن يمتد حتى بداية العام الجديد، أي لمدة شهر إضافي تقريبا.

وجاء بيان أولمبياكوس كالآتي:

"يعلن نادي أولمبياكوس أن لاعبينا أحمد حسن (كوكا) وبرونو فييلبي سيغيبان عن مباريات وتدريبات فريقنا بعد تعرضهما لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وضعهما الحالي جيد جدا، لكن لأسباب احترازية سيتم مراقبتهما بواسطة الطاقم الطبي لـ أولمبياكوس وسيخضعان لفحوصات خاصة.

من المتوقع عودتهما إلى النشاط التنافسي بشكل كامل في بداية العام الجديد".

Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απουσία των Χασάν και Μπρούνο από τις προπονήσεις της ομάδας. https://t.co/nWgleF4Lmn#Olympiacos pic.twitter.com/VA1VDRo215 — Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) December 4, 2020

كوكا (27 عاما) شارك مع منتخب مصر في مباراتي توجو بتصفيات كأس الأمم الإفريقية خلال التوقف الدولي لشهر نوفمبر الماضي.

لكن بعد الوصول إلى مطار القاهرة عقب المباراة الثانية، وإجراء مسحة طبية للبعثة بالكامل، تبيّن إصابة كوكا بـ كورونا، ليتم عزله ويبتعد عن فريقه أولمبياكوس.

وغاب كوكا عن 4 مباريات لـ أولمبياكوس منذ إصابته بـ كورونا، منها مواجهتين في دوري أبطال أوروبا الذي ودّعه الفريق بالخسارة أمام مانشستر سيتي وأوليمبيك مرسيليا.

وكان كوكا قد سجّل انطلاقة مميزة هذا الموسم بتسجيله 5 أهداف في 10 مباريات خاضها، بالإضافة إلى صناعته هدفين.

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