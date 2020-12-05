بيراميدز يكشف تفاصيل إيقاف إبراهيم حسن بسبب المنشطات.. "أقر بالحصول على أدوية"

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز تفاصيل إيقاف إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تحليل كشف المنشطات.

إبراهيم حسن النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال هاني سعيد: "إبراهيم حسن تم اختياره للخضوع لكشف المنشطات في لقاء نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام هوريا الغيني، بعدها بأيام أخطرنا كاف بإيقاف اللاعب لحين تحديد جلسة استماع بشأنه".

وأضاف في تصريحاته التي جاءت في بيان رسمي لـ النادي "الإجراء الاعتيادي هو إيقاف إبراهيم حسن 3 أشهر لحسن تحديد جلسة الاستماع وتقديم الأدلة والمستندات".

وتابع "إبراهيم حسن أقر بأنه كان يحصل على بعض الأدوية العلاجية دون استشارة طبيب النادي خلال الفترة الماضية".

وأكمل حديثه قائلا: "بعد تبين حسن نية إبراهيم حسن وأنه حصل على الأدوية بغرض العلاج كإجراء طبي والخطأ أنه لم يراجع طبيب الفريق في الأمر، فقرر بيراميدز الوقوف بجانبه".

وأوضح "بيراميدز تقدم بالتماس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمراجعة العقوبة ضد اللاعب، وتم رفعه من جانب كاف للمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، مع تكليف محامي سويسري متخصص في هذا النوع من القضايا لمتابعة القضية والدفاع عن اللاعب في الجلسة التي تحدد لها يوم 6 ديسمبر الجاري".

واستمر "مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز أعد ملفا طبيا شاملا عن اللاعب والأدوية التي حصل عليها بغرض العلاج، وما يفيد أن المادة التي ظهرت في نتيجة التحليل هي مادة من الدواء العلاجي ولم يتعاطاها اللاعب كمنشطات".

وأشار "الملف جُهز لتقديمه إلى المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الجلسة، لدعم موقف اللاعب".

وشدد بيراميدز على "ثقته الكبيرة في إبراهيم حسن ومدى التزامه وأنه لم يلجأ يوما لأي منشطات أو عوامل مساعدة وكل ما حدث أنه حصل على أدوية علاجية دون مراجعة الطبيب وهو أمر يحدث في كافة ملاعب العالم".

ويأمل نادي بيراميدز في أن "تتعامل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات بعين الرأفة مع إبراهيم حسن ومراجعة سجله وتاريخه النظيف وإعادة النظر في العقوبة ورفعها في أقرب فرصة ممكنة".

إبراهيم حسن صاحب الـ 30 عاما انضم لـ بيراميدز العام الماضي قادما من الزمالك.

ولعب إبراهيم حسن الموسم الماضي 37 مباراة في كل البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

video:1