تقرير تونسي: الصفاقسي ينافس الإسماعيلي لضم الصحراوي

دخل الصفاقسي التونسي صراعا قويا مع الإسماعيلي من أجل ضم المدافع مروان الصحراوي.

وبحسب موقع "فووت 24 التونسي" فأن "إدارة النادي الصفاقسي تسعى جاهدة إلى التعاقد مع الصحراوي بمفاوضات جارية بين الطرفين".

وصرّح مصدر من النادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "نفاوض المدافع التونسي مروان الصحراوي لاعب البنزرتي، وذلك رغبة في تدعيم القدرات الدفاعية في الفريق".

وواصل "إتمام التفاوض مع اللاعب يتوقف على تسويق المهاجم الغيني بيكيتي سيلفا، إذ نمتلك 5 لاعبين أجانب حاليا".

وأعلن الإسماعيلي مساء أمس الجمعة فسخ تعاقده مع اللاعب الغيني مما يفسح المجال لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

الصحراوي صاحب الـ24 عاما يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية، وانضم إلى البنزرتي في صفقة انتقال مجانية قادما من فريق جيماريتش ب في صيف 2018.

ويجيد الصحراوي اللعب في مركز قلب الدفاع ومحور الارتكاز والظهير الأيسر.

الصحراوي لعب مع البنزرتي في 23 مباراة في كل المسابقات خلال الموسم الماضي وسجل هدفا.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق ضم كل من رضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف وأري بابل وأحمد مصطفى ومحمد عادل.

و أرسل النادي الإسماعيلي قائمته التي ضمت 21 لاعبا قبل غلق فترة القيد الأولى للموسم الجديد من الدوري المصري 2020-2021، يوم الإثنين. (تعرف على القائمة كاملة)