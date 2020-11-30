الإسماعيلي يضم 21 لاعبا لقائمته الأولى للموسم الجديد

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 17:29

كتب : ياسر الشريف

شعار نادي الإسماعيلي

أرسل النادي الإسماعيلي قائمته التي ضمت 21 لاعبا قبل غلق فترة القيد الأولى للموسم الجديد من الدوري المصري 2020-2021، اليوم الإثنين.

وشهدت القائمة استبعاد كل من، همام طارق ومحمد حمدي زكي ومحمد مجدي الجمل ومحمود عبد المنصف ومحمد يوسف "كماتشو" وأسامة إبراهيم ووليد عطية.

وسيتم تسجيل الصفقات الجديدة من ضمنها فخر الدين بن يوسف خلال تسجيل القائمة الثانية، إذ سيسجل الإسماعيلي لاعبيه الجدد يوم الأحد حسبما علم FilGoal.com.

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ويأتي ذلك لأن فخر الدين بن يوسف لن يعد لاعبا قديما لكنه لاعب جديد بعقد جديد، مع أري بابل والصفقات الجديدة الأخرى مثل أحمد مصطفى ورضوان شريفي.

وضمت قائمة الـ21 لاعبا معظم الوجوه المعروفة والقدامى في صفوف الدراويش مثل باهر المحمدي وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي "دونجا" ونادر رمضان وعمر الوحش وعبد الرحمن جدي وشكري نجيب وبينسون شيلونجو.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي

الدفاع: باهر – محمد هاشم – أحمد أيمن – إبراهيم أبو اليزيد

الوسط: عماد حمدي – محمود دونجا – نادر رمضان – محمد مخلوف – عمر الوحش – محمد صادق – مدحت فقوسة – مصطفى فارس – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – وجيه عبد الحكيم – بيكيتي سيلفا – محمد الشامي

الهجوم: شكري نجيب - شيلونجو

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