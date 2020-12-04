الإسماعيلي يفسخ عقد بيكيتي سيلفا بالتراضي

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 22:40

كتب : ياسر الشريف

بيكيتي سيلفا - الإسماعيلي - الرجاء

فسخ الإسماعيلي تعاقده مع بيكيتي سيلفا بالتراضي اليوم الجمعة رسميا.

ورحل اللاعب عن الإسماعيلي بعد إنهاء تعاقده وحصوله على باقي المستحقاته البالغة 35 ألف دولار.

ولم يشارك صاحب الـ27 عاما مع الدراويش منذ انضمماه إليه في عام 2019 سوى في أربع مباريات فقط وسجل هدفا وحيدا ولم يصنع.

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وتعاقد الإسماعيلي خلال الانتقالات الجارية مع محمد عادل ورضوان شريفي وأري بابل وأحمد مصطفى.

ويملك الدراويش في قائمتهم أربعة أجانب بذلك هم أري بابل وبينسون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف ورضوان شريفي.

الإسماعيلي بيكيتي سيلفا
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