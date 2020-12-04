وكيل جيرالدو: مستبعد جدا رحيل اللاعب.. الأهلي لم يتواصل معي حتى الآن

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

جيرالدو - الأهلي - الإسماعيلي

يرى هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو جناح الأهلي أنه من المستبعد جدا رحيل لاعبه عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال وكيل جيرالدو: "إدارة الأهلي لم تتحدث معي نهائيا حتى الآن بخصوص جيرالدو".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "يهمني مصلحة اللاعب قبل كل شيء، وأتواصل معه باستمرار ولا يوجد أي شيء بخصوص خروجه من الأهلي حاليا".

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وتابع "جيرالدو مستمر مع الأهلي والدليل قيده في قائمة الفريق. مستبعد جدا رحيل اللاعب في الوقت الحالي".

وكشف "جيرالدو تلقى عرضا برازيليا من فريق الأسبق ولكن ذلك كان منذ 3 أشهر ماضية ولا جديد في الوقت الحالي".

وأردف "اللاعب مستمر في الأهلي ولا أحد يعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل".

وشدد الجناح المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا "جيرالدو لا يُركز مع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تركيزه فقط داخل الملعب لأنه لاعب محترف".

وأتم "جيرالدو سعيد في الأهلي وحقق لقب دوري الأبطال مع الفريق. نحن مستعدون لأي قرار من الأهلي بخصوص اللاعب".

وانضم جيرالدو إلى الأهلي قادما من أول أغسطس الأنجولي في يناير من العام الماضي.

ولعب جيرالدو 25 مباراة مع الأهلي هذا الموسم ونجح في التسجيل مرتين والصناعة مرة.

الأهلي جيرالدو
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