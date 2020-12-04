مورينيو: شعري الأبيض ليس بسبب التدريب.. لا يزال أمامي من 10 إلى 15 عاما في المهنة

شدد جوزيه مورينيو مدرب توتنام أنه يستمتع بعمله كمدير فني الذي يأمل البقاء فيه لوقت طويل، مشيرا إلى أنه لا يتأثر كثيرا بالضغط الواقع عليه جراء المهنة التي يعمل بها.

وقال البرتغالي في حديثه خلال المؤتمر التقني السنوي Web Summit:"عمري 57، صغير جدا بالنسبة لمهنتي، لذا لن أتفاجأ إن استمررت لـ10 أو 15 عاما أخرى. هناك فارق بين النجاح والمسيرة الناجحة. أؤمن دائما أن هناك فارقا كبيرا. النجاح لحظي. النجاح قد يرتبط بموهبتك، أن تكون في المكان المناسب والوقت المناسب".

واستمر مورينيو "المسيرة الناجحة شيء آخر، مبنية على النجاح عام تلو آخر، دائما أردت ذلك. إنه جزء من جيناتي الوراثية. لو أحب ما أفعل، دائما أشعر بالانتعاش وأكون متحفزا، دائما أحب نقل اللاعبين إلى مستوى آخر. أعلم أن الناس ربما لا يرونني كذلك لكني أعتبر نفسي شخصا متواضعا جدا".

وأردف "دائما أحاول التعلم، دائما أحاول التحسن وفي هذه المهنة الخبرة تجعلك أفضل. أعتقد أنني اليوم أفضل مما كنت عليه قبل 10 أو 20 عاما مضت. الكل يقول إن مسيرتي طويلة، وهذا صحيح، لكني لا أرى النهاية. لدي نفس الشعور، نفس الشغف، نفس الرغبة في التعلم كل يوم. أعتقد أنه أمر ممتع. شعري الأبيض بالتأكيد ليس بسبب المهنة الصعبة".

واستمر "اليوم، يؤمن الناس بطرق عديدة لتكون مدرب كرة قدم. منذ 20 أو 30 عاما كان العائق الأكبر أن الناس كانوا يركزون على اللاعبين القدامى. نسوا ذلك مع التطور، مع الوقت، يدرس الناس ويتبعون منهجا أكاديميا ويخلطون ذلك ببعض الخبرة من كرة القدم، حتى لو كانت اللعب في مستوى قليل، ثم ينجحون".

وأتم "حقيقة اليوم هي أن أي صبي يحب الكرة وليس موهوبا بما يكفي ليكون لاعبا، أي طالب قرر دراسة علم الرياضة، منهج كرة القدم واتبع مسيرة أكاديمية بحثا عن العلم يستطيع أن يكون جيدا أو أفضل حتى من آخرين. هذا هو العائق الذي واجهته، لم يعد موجودا اليوم. صراحة، بات إرثا".

مورينيو يعتبر أحد أفضل المدربين في تاريخ اللعبة، توج بالدوري في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا ونال دوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر ميلان.

ودرب مورينيو أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويقود توتنام منذ نوفمبر 2019.

ويستعد مورينيو لمواجهة ضيفه أرسنال في دربي شمال لندن يوم السبت في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

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