خبر في الجول - الأهلي يترقب انفراجة في موقف سيرينو مع صنداونز

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 17:29

كتب : أحمد الخولي

جاستون سيرينو ضد أحمد فتحي في لقاء الاهلي وصن داونز

يترقب الأهلي موقف جاستون سيرينو صانع ألعاب صنداونز مع ناديه الجنوب إفريقي في الفترة المقبلة، من أجل محاولة ضمه لصفوف الفريق الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن صنداونز لا يرغب في ترك سيرينو للرحيل في الفترة الحالية ويريد تأجيل رحيله إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما يأتي عكس رغبة الأهلي في ضم اللاعب خلال الانتقالات الحالية للاستفادة من خدماته في دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين مفوضي الأهلي واللاعب شاركت بها زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر للتأكيد لسيرينو على رغبة القلعة الحمراء المستمرة في ضمه، وفقط ينتظر تغير موقف نادي صنداونز.

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وكشف مصدر في الأهلي لـFilGoal.com أن صنداونز طلب 4 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب ما جعل المفاوضات بين الطرفين تتوقف.

وأن الأهلي قد يرفع العرض المقدم منه لضم سيرينو، منتظرا انفراجة في المفاوضات بين الطرفين من أجل إتمام الصفقة.

أما المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني أبلغ مسؤولي الأهلي بأنه لا يرغب في ضم أي لاعب أجنبي سوى سيرينو.

كذلك رفض موسيماني فكرة مناقشة أسماء بديلة لسيرينو في ظل وجود مروان محسن وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن في هجوم الفريق.

وكان مصدر داخل صنداونز كشف لـFilGoal.com عن من غضب النادي من تصرفات سيرينو الذي تقدم بطلب جديد للرحيل إلى الأهلي، وأن تصرفاته غير المفهومة في الفترة الأخيرة قد تدفع النادي للموافقة على رحيله في الوقت الحالي ولكن بشرط أن يكون العرض المالي كما يريد صنداونز. (طالع التفاصيل)

ولم يشارك سيرينو في أي مباراة مع صنداونز في الدوري هذا الموسم، بعدما تعرض للإصابة في أكتوبر الماضي في الركبة لكن اللاعب بدأ في التدريبات مع الفريق ومن المتوقع عودته للمباريات خلال الأيام المقبلة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أشار إلى إمكانية تأجيل صفقة الأوروجواياني سيرينو إلى يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

وفي الموسم الماضي لعب سيرينو مع صنداونز 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 13 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

الأهلي سيرينو صنداونز
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