عبد الحفيظ: تأجيل صفقة سيرينو وارد.. ونعمل على رحيل بعض المحترفين من الأهلي

ألمح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى إمكانية تأجيل فكرة التعاقد مع جاستون سيرينو لاعب صن داونز.

صرح عبد الحفيظ عبر إذاعة أون سبورت "ليس لدي التفاصيل النهائية بشأن التفاوض مع سيرينو، بل الملف حاليا بيد مدير التعاقدات أمير توفيق".

وأضاف "من الممكن تأجيل التعاقد معه لفترة أخرى، هذا وارد بشكل كبير، ومن المحتمل أيضا أن تسوقنا الأحداث لعدم التعاقد معه من الأساس".

وتابع "هناك بعض اللاعبين المحترفين بالفريق نتفاوض حاليا لانتقالهم لناد آخر".

وأكد مدير الكرة بالأهلي "بدر بانون وباقي اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارة سيكونوا متواجدين في قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري في كأس مصر".

وأشار "آليو ديانج سيجري مسحة طبية اليوم وأتوقع أنها ستكون سلبية، وإذا كانت النتيجة كذلك سيجري مسحة أخرى غدا الإثنين لتأكيد جاهزيته لمباراة الاتحاد".

وواصل "ندرس بعناية شديدة رسم ملامح القائمة الأولى لأن الموسم الجديد شرس جدا، ورغم أن القيد ممتد ليوم 6 ديسمبر، لكن نسعى لإنهاء الملف لأن أي تأجيل معناه عدم مشاركة اللاعب معنا يومي 1 و5 في كأس مصر".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "أتمنى أن تقام مباراة السوبر الإفريقي في ملعب السلام إذا تعذر إقامتها في ستاد القاهرة، إنها بطولة مهمة وغائبة أيضا منذ سنوات، فالألقاب القارية هي من تبني شخصية الفرق الكبرى".

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