مصدر من صنداونز لـ في الجول: النادي غاضب من سيرينو.. وتصرفاته قد تدفعنا للموافقة على رحيله

كشف مصدر مسؤول داخل نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي عن آخر مستجدات موقف لاعبه جاستون سيرينو المرتبط اسمه بالانضمام للأهلي في الفترة المقبلة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "نادي صنداونز غاضب من تصرفات سيرينو الذي تقدم بطلب جديد للرحيل بعد أن تواجد رفقة زوجته في مقر التدريبات وأخبرونا بعدم رغبة اللاعب في الاستمرار والرحيل إلى الأهلي المصري".

وأضاف "تصرفات سيرينو غير المفهومة قد تجعلنا نوافق على رحيله لأننا نريد أن يكون جميع اللاعبين لديهم الشغف في البقاء مع الفريق، ولكن حتى الآن لم يصل لنا عرض مرض من الأهلي".

وأكمل "الأهلي أرسل عرضا واحدا بقيمة 16 مليون راند جنوب إفريقي (مليون دولار) وهو رقم قليل جدا على تقييم النادي لإمكانيات سيرينو خاصة أنه لا يزال تعاقده ممتد معنا حتى 4 مواسم مقبلة".

وشدد "لذلك نرفض تماما رحيله بهذا العرض الضعيف".

وأوضح "القيد في جنوب إفريقيا سيغلق اليوم ومازال هناك شهر على فترة القيد الجديدة، لكن كما قلت لن نقف أمامه إذا جاء لنا بعرض أفضل خلال الأيام المقبلة أو في يناير".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد سنقيد اللاعب في قائمتنا الإفريقية لأنه أحد العناصر الهامة في الفريق بالرغم من تصرفاته الأخيرة، لذلك ننتظر أي تطور قد يحدث بشأن عرض الأهلي لضم سيرينو".

ولم يشارك سيرينو في أي مباراة مع صنداونز في الدوري هذا الموسم، بعدما تعرض للإصابة في أكتوبر الماضي في الركبة لكن اللاعب بدأ في التدريبات مع الفريق ومن المتوقع عودته للمباريات خلال الأيام المقبلة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أشار إلى إمكانية تأجيل صفقة الأوروجواياني سيرينو إلى يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

وفي الموسم الماضي لعب سيرينو مع صنداونز 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 13 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.