زياش: هازارد ملهم.. أستطيع تعلم منه الكثير

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 10:45

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

أثنى حكيم زياش نجم تشيلسي على إدين هازارد الجناح الأسبق للفريق ولاعب ريال مدريد الحالي.

وقال المغربي في تصريحات صحفية:"إدين لاعب عالمي".

وواصل "أسلوبه يلهمك. تنظر دائما إلى الأشياء الصغيرة، كيف يفعل ذلك".

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وأتم "أستطيع تعلم منه الكثير".

ورحل هازارد عن تشيلسي في 2019 لكنه عانى من إصابات عديدة جعلته يشارك في عدد قليل من المباريات مع ريال مدريد.

وانتقل زياش مطلع الموسم الحالي إلى تشيلسي قادما من أياكس مقابل 40 مليون يورو.

وشارك زياش (27 عاما) في 10 مباريات مع تشيلسي وسجل هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة مضيفه إشبيلية يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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