أمير توفيق يكشف عن – إخفاء أفشة من الزمالك.. وحقيقة رفض محمد إبراهيم للأهلي
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 02:17
كتب : FilGoal
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، عن كواليس التعاقد مع محمد مجدي أفشة من بيراميدز.
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
محمد إبراهيم
النادي : سيراميكا كليوباترا
وصرح توفيق عبر أون تايم سبورتس 2: "الزمالك حاول الدخول في الصفقة والتعاقد مع أفشة".
وكشف: "قمت بإخفائه لمدة 3 ساعات في جراج الأوبرا إلى أن أتممنا الاتفاق مع بيراميدز".
وشدد: "كما أن الصورة كانت واضحة لـ أفشة الذي اختياره كان للأهلي".
ونفى أمير توفيق أن يكون عدم التعاقد مع محمد إبراهيم سببه عدم رغبة اللاعب.
وصرح مبتسما: "اسألوا عصام سراج (مدير تعاقدات مصر للمقاصة) عن ذلك".
وأضاف: "موسيماني رأى أن ليس هناك حاجة فنية لـ محمد إبراهيم".
وكشف: "هاتفت محمد إبراهيم شخصيا وأبلغته بالقرار لأنه كان قادما للاجتماع معي يومها، وأخبرته أن الصفقة لن تتم".
كما أوضح أمير توفيق: "بيراميدز عرض صفقة تبادلية بين أحمد الشيخ ومحمد فاروق".
وأضاف: "نحترم الجانب الجماهيري بالطبع، لكنه لم يكن سبب عدم ضم فاروق".
وبرر: "رؤية الجهاز الفني بقيادة موسيماني كانت أننا لسنا في حاجة فنية إلى محمد فاروق في الوقت الحالي".
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