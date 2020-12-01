أمير توفيق يكشف عن – إخفاء أفشة من الزمالك.. وحقيقة رفض محمد إبراهيم للأهلي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، عن كواليس التعاقد مع محمد مجدي أفشة من بيراميدز.

وصرح توفيق عبر أون تايم سبورتس 2: "الزمالك حاول الدخول في الصفقة والتعاقد مع أفشة".

وكشف: "قمت بإخفائه لمدة 3 ساعات في جراج الأوبرا إلى أن أتممنا الاتفاق مع بيراميدز".

وشدد: "كما أن الصورة كانت واضحة لـ أفشة الذي اختياره كان للأهلي".

ونفى أمير توفيق أن يكون عدم التعاقد مع محمد إبراهيم سببه عدم رغبة اللاعب.

وصرح مبتسما: "اسألوا عصام سراج (مدير تعاقدات مصر للمقاصة) عن ذلك".

وأضاف: "موسيماني رأى أن ليس هناك حاجة فنية لـ محمد إبراهيم".

وكشف: "هاتفت محمد إبراهيم شخصيا وأبلغته بالقرار لأنه كان قادما للاجتماع معي يومها، وأخبرته أن الصفقة لن تتم".

كما أوضح أمير توفيق: "بيراميدز عرض صفقة تبادلية بين أحمد الشيخ ومحمد فاروق".

وأضاف: "نحترم الجانب الجماهيري بالطبع، لكنه لم يكن سبب عدم ضم فاروق".

وبرر: "رؤية الجهاز الفني بقيادة موسيماني كانت أننا لسنا في حاجة فنية إلى محمد فاروق في الوقت الحالي".

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