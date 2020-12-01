أمير توفيق يكشف عن – إخفاء أفشة من الزمالك.. وحقيقة رفض محمد إبراهيم للأهلي

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 02:17

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - الزمالك

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، عن كواليس التعاقد مع محمد مجدي أفشة من بيراميدز.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

محمد إبراهيم

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وصرح توفيق عبر أون تايم سبورتس 2: "الزمالك حاول الدخول في الصفقة والتعاقد مع أفشة".

وكشف: "قمت بإخفائه لمدة 3 ساعات في جراج الأوبرا إلى أن أتممنا الاتفاق مع بيراميدز".

أخبار متعلقة
أمير توفيق: الأهلي فاز بإفريقيا دون رمضان.. وقطعا لم نحسم مصير صالح جمعة في يومين الأهلي يكشف سبب عدم التعاقد مع يوسف البلايلي أمير توفيق: فايلر مر بظروف شخصية.. وموسيماني كان سيستمر حتى لو خسر إفريقيا

وشدد: "كما أن الصورة كانت واضحة لـ أفشة الذي اختياره كان للأهلي".

ونفى أمير توفيق أن يكون عدم التعاقد مع محمد إبراهيم سببه عدم رغبة اللاعب.

وصرح مبتسما: "اسألوا عصام سراج (مدير تعاقدات مصر للمقاصة) عن ذلك".

وأضاف: "موسيماني رأى أن ليس هناك حاجة فنية لـ محمد إبراهيم".

وكشف: "هاتفت محمد إبراهيم شخصيا وأبلغته بالقرار لأنه كان قادما للاجتماع معي يومها، وأخبرته أن الصفقة لن تتم".

كما أوضح أمير توفيق: "بيراميدز عرض صفقة تبادلية بين أحمد الشيخ ومحمد فاروق".

وأضاف: "نحترم الجانب الجماهيري بالطبع، لكنه لم يكن سبب عدم ضم فاروق".

وبرر: "رؤية الجهاز الفني بقيادة موسيماني كانت أننا لسنا في حاجة فنية إلى محمد فاروق في الوقت الحالي".

اقرأ أيضا:

تعرف على قائمة الأهلي للموسم الجديد

مد فترة عمل لجنة اتحاد الكرة

أفشة الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير توفيق يكشف عن – إخفاء أفشة من الزمالك.. وحقيقة رفض محمد إبراهيم للأهلي 49 دقيقة | مصر
الأهلي يكشف سبب عدم التعاقد مع يوسف البلايلي ساعة | مصر
أمير توفيق: الأهلي فاز بإفريقيا دون رمضان.. وقطعا لم نحسم مصير صالح جمعة في يومين ساعة | مصر
الصفقة التاسعة.. المصري يعلن تعاقده مع مدافع الأهلي الشاب ساعة | الدوري المصري
هاني سعيد ينفي الرحيل عن بيراميدز ساعة | مصر
أيمن يونس: لن نفرط في مصطفى محمد إلا بعد ضم البديل.. يجب الفوز بالكأس لمصالحة الجماهير 2 ساعة | مصر
أمير توفيق: فايلر مر بظروف شخصية.. وموسيماني كان سيستمر حتى لو خسر إفريقيا 2 ساعة | مصر
انضمام عضوين جديدين للجنة الكرة في الزمالك 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك