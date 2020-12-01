الأهلي يكشف سبب عدم التعاقد مع يوسف البلايلي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، عن سبب عدم ضم الجزائري يوسف البلايلي.

يوسف بلايلي النادي : نادي قطر الأهلي الأهلي

وصرّح توفيق عبر أون تايم سبورتس 2: "الناس لا تنظر أحيانا إلى الجوانب القانونية في الصفقات".

وتابع: "البلايلي فسخ عقده مع أهلي جدة من طرف واحد، وهذا ليس أمرا صغيرا من الناحية القانونية".

وكشف: "تواصلنا مع والده مرة واحدة منذ 4 أشهر قبل أن يفسخ عقده، وبعدها بيومين فوجئنا بخروجه للحديث عن الأمر في الإعلام".

وواصل: "قال إن الأهلي وأندية أخرى مهتمة باللاعب، وتطرق إلى أمور لا يمكن التحدث عنها، شعرنا وقتها أنه يسوّق للاعب باسم الأهلي، فأغلقنا الأمر".

وأتم: "عندما فسخ عقده مع أهلي جدة، تواصل معنا والده عن طريق وسطاء، لكننا أخبرناهم أن الأمر منتهي من جانبنا".

وانضم البلايلي لاحقا إلى نادي قطر القطري في صفقةة انتقال حر.

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