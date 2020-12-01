قائد فيلا بعد السقوط أمام وست هام: VAR يفسد كرة القدم

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 10:27

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - أستون فيلا - وست هام

انتقد جاك جريليش قائد أستون فيلا تقنية الفيديو بعدما ألغت هدفا متأخرا لفريقه ليخسر بنتيجة 2-1 ضد مضيفه وست هام يونايتد يوم الإثنين في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لاعب إنجلترا عبر تويتر:"بالنسبة لـVAR، قلت رأيي من قبل والآن الأمر تجاوز الحدود بقرارات مخزية".

وأضاف "يفسد اللعبة".

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وكاد فيلا يقتنص نقطة التعادل من ملعب لندن الأولمبي لكن VAR تدخل ليحتسب تسللا على أولي واتكينز ليلغي هدفه في شباك الحارس لوكاس فابيانسكي.

وخلق VAR جدلا منذ العمل به في مباريات كرة القدم ولا ترضي قراراته عناصر اللعبة دائما.

والموسم الحالي هو الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الذي يستعين بـVAR في المباريات.

وتراجع أستون فيلا للمركز العاشر في ترتيب الدوري ويلعب يوم الجمعة ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد.

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