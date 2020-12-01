أمير توفيق: الأهلي فاز بإفريقيا دون رمضان.. وقطعا لم نحسم مصير صالح جمعة في يومين

رفض أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، التطرق إلى تفاصيل تفضيل رمضان صبحي الانضمام إلى بيراميدز.

وصرّح توفيق عبر أون تايم سبورتس 2 عند سؤاله عن رحيل رمضان: "أنا مسؤول في الأهلي بطل إفريقيا، والأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا دون رمضان صبحي".

وشدد: "الأمر منتهي، لا أريد التحدث في هذا الموضوع أكثر من اللازم".

وتابع: "ما يهمني هو وجود لاعبين في الأهلي يعرفون قيمته ويقدّرونه بالفعل وليس الكلام".

وأكد: "أي شخص يتخيل أنه أكبر من الأهلي، فلا يمكن أن يكون له مكان في الأهلي".

وتحوّل أمير توفيق للحديث عن ضم حسين الشحات من العين، نافيا الأرقام التي تم تداولها بشأن قيمة الصفقة.

وقال أمير توفيق: "ضممنا حسين الشحات مقابل 5 ملايين دولار".

وكشف: "حسين الشحات ضحى بالكثير من أجل الانضمام إلى الأهلي، كان يتقاضى في العين 3 أضعاف راتبه في الأهلي، هذا بخلاف الحوافز المادية والهدايا التي يتقاضونها هناك".

وأضاف: "حسين من أقل الناس الذين تحدثوا في بنود عقدهم عند الانضمام للأهلي".

وعن موقف جاستون سيرينو لاعب صنداونز المرشح للانضمام إلى الأهلي: "استفسرنا عن إمكانية ضم سيرينو منذ عام، وقوبلنا بالرفض التام".

وتابع: "ثم بدأنا الحديث عنه مؤخرا، وكل ما أستطيع قوله إنه مرشح للانضمام إلى الأهلي، وإننا أخذنا خطوات في الأمر، لكن ليس هنالك جديد".

وكشف توفيق: "أليو ديانج انضم إلى الأهلي مقابل مليون و100 ألف دولار فقط، أي حوالي 16 مليون جنيه، وهذا رقم ممتاز بالنسبة للسوق المصري".

وسُئل توفيق عما إذا كان ضم محمود كهربا قد تم نكاية في الزمالك، فأجاب بالنفي.

وأوضح مدير تعاقدات الأهلي: "كهربا كان محترفا في البرتغال وفسخ عقده وصار لاعبا حرا، فتعاقدنا معه".

وشدد: "أي مشاكل قبل تعاقدنا معه بشكل حر نحن لسنا طرفا فيها".

وكشف توفيق: "الأهلي يتابع بدر بانون منذ 3 سنوات، إنه لاعب يتحلى بروح القيادة والشخصية".

وأوضح: "يجب أن أعطي الفضل في ذلك لـ محمد يوسف ومحمد فضل".

وعن حقيقة طلب أحمد فتحي التراجع عن الانضمام لـ بيراميدز والاستمرار في الأهلي، أوضح توفيق: "لا أبدا، بعد قرار رحيله في مارس، كان الأمر مغلقا تماما".

وكما انفرد FilGoal.com، أوضح أمير توفيق أن أليو بادجي سيغادر الأهلي على سبيل الإعارة.

وصرح: "بادجي سيخرج إعارة وليس بيعا، هو لاعب لا يزال على قوة الأهلي، وهو ليس بهذا السوء، بل هو لاعب جيد لكن الظروف لم تساعده".

وتابع: "لم يبدأ بأفضل صورة ممكنة مع الأهلي، ثم بدأ في التحسن بعد فترة كورونا، ثم حضر موسيماني الذي كان لديه رؤية مختلفة".

وفيما يخص صالح جمعة، أوضح أمير توفيق: "صالح لم يعد لاعبا في الأهلي".

وعن حقيقة فسخ عقده بعد رحيل إدارة الزمالك السابقة، تعجّب توفيق: "هل معقول أن يحسم الأهلي قراره في مصير لاعب خلال يوم أو يومين؟ هذا ليس منطقيا".

وأتم بشأن أحمد الشيخ: "هو ليس موجودا في القائمة، لكن وضعه سيتضح خلال اليومين المقبلين".

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