وكيله لـ في الجول: فسخ عقد صالح جمعة بالتراضي.. اللاعب لديه عروض محلية وخارجية

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 15:28

كتب : أحمد الخولي

صالح جمعة في مران الأهلي

قال عبد الرحمن مجدي وكيل أعمال صالح جمعة لاعب الأهلي إن موكله توصل لاتفاق مع ناديه يتم من خلاله فسخ العقد بالتراضي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح مجدي قائلا: "صالح جمعة توصل لاتفاق مع الأهلي لفسخ تعاقده بالتراضي، وسيحصل على الاستغناء النهائي".

وواصل "أمامه عدد من العروض الكبيرة محليا وخارجيا، أبرزها في البرتغال".

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وأكمل "غلق باب القيد في أوروبا حاليا يعطل احترافه، الأقرب اتفاقه على أحد العروض المحلية".

وأتم "يتم التفاهم حاليا مع الأهلي على كيفية إتمام إجراءات فسخ التعاقد من الجانب المادي".

وكان صالح انضم للأهلي من إنبي في صيف 2015، ولكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في الفريق بشكل دائم، إذ تباينت مشاركاته على مدار أعوامه الـ5 مع الأهلي.

وخلال تلك الفترة، شارك صالح في 72 مباراة مع الأهلي وسجل 12 هدفا وصنع 13.

كما انتقل معارا للفيصلي السعودي في يناير 2018.

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