خبر في الجول – بادجي قريب من أميان الفرنسي.. وموقف سيرينو وأحمد الشيخ

بات أليو بادجي مهاجم الأهلي على أعتاب الانضمام إلى نادي أميان أحد أندية الدرجة الثانية في فرنسا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي وأميان توصلا لاتفاق على إعارة بادجي لستة أشهر بنية الشراء بشكل نهائي.

ويتبقى فقط الاتفاق على التفاصيل المادية النهائية بين الناديين، بالإضافة لبحث إمكانية سفر بادجي مبكرا خلال الشهر الجاري ليتدرب مع فريقه الجديد حتى موعد فتح باب الانتقالات الشتوية.

وكان الأهلي رفع اسم بادجي من قائمته الأولى للموسم الجديد.

وانضم بادجي إلى الأهلي قادما من رابيد فيينا النمساوي في يناير 2020.

ولعب بادجي بقميص الأهلي في 24 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 آخرين.

ويحتل أميان المركز الـ14 في دوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد مرور 12 جولة بعدما حصد 12 نقطة.

موقف سيرينو

هذا عن موقف بادجي فماذا عن جاستون سيرينو جناح ماميلودي صنداونز؟

حسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي مازال يبذل أقصى ما لديه لضم اللاعب الأوروجوايائي خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل تمسك الفريق الجنوب إفريقي باللاعب لكن الأهلي مازال يحاول حل تلك المشكلات.

وكان مصدر من صندوانز قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "غاضبون من تصرفات سيرينو الذي تقدم بطلب جديد للرحيل بعد أن تواجد رفقة زوجته في مقر التدريبات وأخبرونا بعدم رغبة اللاعب في الاستمرار والرحيل إلى الأهلي المصري".

وأضاف "تصرفات سيرينو غير المفهومة قد تجعلنا نوافق على رحيله لأننا نريد أن يكون جميع اللاعبين لديهم الشغف في البقاء مع الفريق، ولكن حتى الآن لم يصل لنا عرض مرض من الأهلي".

وأكمل "الأهلي أرسل عرضا واحدا بقيمة 16 مليون راند جنوب إفريقي (مليون دولار) وهو رقم قليل جدا على تقييم النادي لإمكانيات سيرينو خاصة أنه لا يزال تعاقده ممتد معنا حتى 4 مواسم مقبلة".

وشدد "لذلك نرفض تماما رحيله بهذا العرض الضعيف".

وأوضح "القيد في جنوب إفريقيا سيغلق اليوم ومازال هناك شهر على فترة القيد الجديدة، لكن كما قلت لن نقف أمامه إذا جاء لنا بعرض أفضل خلال الأيام المقبلة أو في يناير".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد سنقيد اللاعب في قائمتنا الإفريقية لأنه أحد العناصر الهامة في الفريق بالرغم من تصرفاته الأخيرة، لذلك ننتظر أي تطور قد يحدث بشأن عرض الأهلي لضم سيرينو".

ولم يشارك سيرينو في أي مباراة مع صنداونز في الدوري هذا الموسم، بعدما تعرض للإصابة في أكتوبر الماضي في الركبة لكن اللاعب بدأ في التدريبات مع الفريق ومن المتوقع عودته للمباريات خلال الأيام المقبلة.

أحمد الشيخ

علم FilGoal.com أنه بعد رفع اسم أحمد الشيخ من قائمة الأهلي للموسم الجديد فإن مصيره سيتحدد خلال 48 ساعة سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

هذا بالإضافة لاستمرار رغبة بيراميدز في ضم جناح الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان بيراميدز بصدد مبادلة الشيخ بمحمد فاروق قبل أن يرفض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ضم الأخير.

وقال الشيخ في وقت سابق إن موسيماني أخبره برغبته في استمراره أي لاعب كرة يحتاج المشاركة من أجل ارتقاء مستواه، مع فايلر بدأت المشاركة باستمرار والأداء إلى حد ما كان جيدا وكنت أسجل أهدافا".

وواصل "إذا استكملت مشواري مع الأهلي سأطور نفسي، موسيماني أخبرني بحاجة الفريق لي ويريد استمراري، لكن لو النادي له رأي آخر أنا تحت أمره".

وأضاف "لو المدرب احتاجني سأكون متواجدا وإذا كان القرار مخالفا طبيعي جدا ساتخذ أي خطوة أخرى، ما أتمناه ألا يشعر جمهور الأهلي بالضيق مني لأن القرار ليس بيدي".

وأتم "قضيت 6 سنوات في الأهلي اجتهدت دون ارتكاب مشاكل أو غياب عن تدريب، أريد من الجمهور أن يتمنى لي التوفيق وهذا كل ما أطلبه".

الشيخ صاحب الـ 28 عاما شارك في 30 مباراة الموسم الجاري سجل 5 وصنع 3 في جميع المسابقات.

إجمالا خاض الشيخ 59 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4.

وخرج الشيخ معارا إلى مصر للمقاصة والاتفاق السعودي خلال ارتداءه قميص الأهلي.