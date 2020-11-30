الشناوي يوضح سبب إشارته بالسكوت أثناء استلام كأس إفريقيا

وضح محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي سبب إشارته بالسكوت أثناء استلام كأس دوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشناوي أثناء مقابلته مع قناة سي بي سي: "الإشارة كانت لزملائي أن يتحلوا بالهدوء حتى يصل مؤمن زكريا ليرفع الكأس".

وأضاف "البعض فسر ذلك أنني أشير لجماهير الزمالك ولكن هذا غير صحيح".

وأكمل "وعدت مؤمن زكريا أن البطولة ستكون له وأنه سوف يرفع الكأس، وعندما استلمت الكأس كنت أبحث عنه حتى وصل ورفع هو الكأس أولا".

وواصل "في النادي الأهلي المركز الثاني مثل المركز الأخير".

وأتم تصريحاته "كنت أشعر أن أفشة سيسجل هدفا في النهائي ولم أخبره بذلك، ونصحته أن يركز حتى نحقق الفوز بلقب البطولة".