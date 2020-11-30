الشناوي يوضح سبب إشارته بالسكوت أثناء استلام كأس إفريقيا

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 22:27

كتب : FilGoal

الشناوي

وضح محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي سبب إشارته بالسكوت أثناء استلام كأس دوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشناوي أثناء مقابلته مع قناة سي بي سي: "الإشارة كانت لزملائي أن يتحلوا بالهدوء حتى يصل مؤمن زكريا ليرفع الكأس".

وأضاف "البعض فسر ذلك أنني أشير لجماهير الزمالك ولكن هذا غير صحيح".

أخبار متعلقة
الشناوي: ذكرت لاعبي الأهلي بين شوطي النهائي بالخسارة من الوداد والترجي.. وتعمدت الحصول على إنذار فرج عامر لـ في الجول: تعاقدنا مع عبد القادر من الأهلي.. ولن نضم صالح جمعة حكاية حمدي فتحي – "الجوكر الأفضل من حسام غالي".. وموسم عطل مسيرته 5 سنوات

وأكمل "وعدت مؤمن زكريا أن البطولة ستكون له وأنه سوف يرفع الكأس، وعندما استلمت الكأس كنت أبحث عنه حتى وصل ورفع هو الكأس أولا".

وواصل "في النادي الأهلي المركز الثاني مثل المركز الأخير".

وأتم تصريحاته "كنت أشعر أن أفشة سيسجل هدفا في النهائي ولم أخبره بذلك، ونصحته أن يركز حتى نحقق الفوز بلقب البطولة".

الأهلي محمد الشناوي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشناوي: فايلر تغير في أيام الأخيرة.. وكنا نحب موسيماني قبل قدومه لـ الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
الشناوي يوضح سبب إشارته بالسكوت أثناء استلام كأس إفريقيا 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
من ضمنهم يوسف أسامة نبيه.. الزمالك يعير ثلاثة من شبانه إلى المقاصة وأسوان 55 دقيقة | الدوري المصري
فولام يبعد ليستر عن مزاحمة الصدارة.. واحتفال بحضور قميص بابا ديوب ساعة | الدوري الإنجليزي
الشناوي: ذكرت لاعبي الأهلي بين شوطي النهائي بالخسارة من الوداد والترجي.. وتعمدت الحصول على إنذار ساعة | دوري أبطال إفريقيا
فرج عامر لـ في الجول: تعاقدنا مع عبد القادر من الأهلي.. ولن نضم صالح جمعة ساعة | ميركاتو
تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي أمام وست هام ساعة | المحترفون
حكاية حمدي فتحي – "الجوكر الأفضل من حسام غالي".. وموسم عطل مسيرته 5 سنوات ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك