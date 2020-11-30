هاني رشدي لـ في الجول: انتقلت إلى أسوان معارا من الزمالك

انتقل هاني رشدي لاعب الزمالك الشاب إلى صفوف أسوان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وصرّح هاني رشدي –مواليد 1999- لـ FilGoal.com أنه سيلعب معارا في أسوان لمدة موسم.

وكان هاني رشدي قد خرج معارا من الزمالك إلى طنطا في الدور الثاني من الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد أعلن عن إعارة يوسف مرعي وخالد مصطفى إلى مصر للمقاصة.

بالإضافة إلى إعارة يوسف أسامة نبيه إلى أسوان.

اقرأ أيضا:

الشناوي يوضح سبب إشارته بالسكوت أثناء استلام كأس إفريقيا

تعرف على الوجهة المنتظرة لـ بادجي