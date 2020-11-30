من ضمنهم يوسف أسامة نبيه.. الزمالك يعير ثلاثة من شبانه إلى المقاصة وأسوان

أعلن الزمالك عن إعارة يوسف مرعي وخالد مصطفى -مواليد 1999-، إلى مصر للمقاصة لمدة موسم.

كما أعلن عن إعارة يوسف أسامة نبيه –مواليد 2000- إلى أسوان كذلك.

وكشف الزمالك عن وضعه بند في عقود الثلاثي، يلزم المقاصة أو أسوان بدفع 200 ألف جنيه حال مشاركة أي منهم في مواجهة الزمالك سواء كانت المباراة محلية أو عربية أو قارية.

ولعب يوسف أسامة نبيه معارا إلى أسوان في الدور الثاني من الموسم الماضي، لكنه لم يخض إلا 3 مباريات في الدوري المصري.

وفي سياق متصل، أعلن الزمالك رسميا الانفصال عن لاعبه أحمد كابوريا بالتراضي بعد دفع اللاعب مبلغ مادي تم الاتفاق عليه.

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