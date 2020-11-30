هاني رشدي لـ في الجول: انتقلت إلى أسوان معارا من الزمالك

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 23:05

كتب : إبراهيم رمضان

أيمن أشرف - هاني رشدي - الأهلي - طنطا

انتقل هاني رشدي لاعب الزمالك الشاب إلى صفوف أسوان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وصرّح هاني رشدي –مواليد 1999- لـ FilGoal.com أنه سيلعب معارا في أسوان لمدة موسم.

وكان هاني رشدي قد خرج معارا من الزمالك إلى طنطا في الدور الثاني من الموسم الماضي.

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وكان الزمالك قد أعلن عن إعارة يوسف مرعي وخالد مصطفى إلى مصر للمقاصة.

بالإضافة إلى إعارة يوسف أسامة نبيه إلى أسوان.

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