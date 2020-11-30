بيان من كافاني بعد اتهامه بالعنصرية وإمكانية إيقافه 3 مباريات

نشر إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد بيانا، نفى فيه نيته توجيه أي إهانة عنصرية.

ويواجه كافاني خطر الإيقاف لثلاث مباريات من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب منشور عبر حسابه على إنستجرام.

وذكر كافاني في بيانه:

"الرسالة التي نشرتها بعد مباراة الأحد كان القصد منها توجيه تحية ودية إلى صديق، وشكره بعد تهنئته لي. آخر ما أردت فعله هو التسبب في إهانة أي شخص.

أنا أعارض العنصرية تماما وقد حذفت الرسالة بمجرد أن فُهمَت بشكلٍ خاطئ، أود أن أعتذر عما بدر مني".

وخطف كافاني الأضواء يوم أمس عندما دخل بديلا في انتصار مانشستر يونايتد المثير على ساوثامبتون، مباراة سجل فيها هدفين أحدهما كان قاتلا باللحظات الأخيرة.

لكنه أعاد نشر صورة عبر "إنستجرام ستوري" لتهنئة أحد متابعيه، ورد عليه قائلا “Gracias negrito”، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة عنصرية.

وكلمة ¨Negrito¨ في الإسبانية تعني "الشخص الأسود الصغير"، لكنها تُستخدَم في سياق ودي ببعض دول أمريكا الجنوبية.

ويشدد الاتحاد الإنجليزي تجنب السلوكيات المرتبطة بالعنصرية حتى لو كانت على حسابات اللاعبين في وسائل التواصل الاجتماعي، أمر أدى إلى إيقاف بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الموسم الماضي بسبب مزحة مع زميله بنجامين ميندي.

من جانبه، دافع مانشستر يونايتد عن لاعبه في بيان:

"من الجلي لنا أنه لم يكن هناك أي نية خبيثة على الإطلاق وراء رسالة إدينسون، وقد حذفها بمجرد إبلاغه بإمكانية إساءة فهمها.

إدينسون اعتذر عن أي إهانة غير مقصودة تسبب فيها. مانشستر يونايتد وكل لاعبيه ملتزمون بمكافحة العنصرية".

وانضم كافاني (33 عاما) إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وشارك كافاني في 8 مباريات مع الشياطين الحمر هذا الموسم، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

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